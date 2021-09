Gli Zhang chiamati a risarcire un debito da 250 milioni di euro

Ancora problemi economici per la famiglia Zhang, ma in questo caso non direttamente collegati al mondo Inter. Come riporta il Sole24Ore, Steven e Jindong Zhang, rispettivamente presidente e patron dell’Inter, sono stati chiamati dalla Corte di Giustizia cinese al pagamento di un debito di 250 milioni di dollari contratto nei confronti della società finanziaria Great Matrix.

In questo momento viene tirata in ballo anche l’Inter. Nello specifico, la società in questione sarebbe stata salvata dal fallimento dalla municipalità di Shenzhen e da Alibaba con l’acquisto del 24% del suo pacchetto azionario, e ora le autorità cinesi avrebbero iniziato ad indagare anche sui beni italiani di Steven Zhang. Al momento i nerazzurri sarebbero al sicuro, visto che le azioni sono nella cassaforte lussemburghese.

Jindong Zhang si è dimesso da ogni carica amministrativa Suning.

OMNISPORT | 27-09-2021 14:22