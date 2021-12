13-12-2021 14:36

Ben 5 milioni di appassionati, da 200 Paesi differenti nel mondo hanno votato in queste settimane per esprimere le proprie preferenze che hanno decretato la prima lista del Globe Soccer Awards 2021. Tanta Italia in corsa, e non potrebbe essere altrimenti. Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci tra i migliori difensori, Gigio Donnarumma tra i migliori portieri, Roberto Mancini come miglior CT e l’Italia Campione d’Europa come miglior team. Tra i tanti anche Antonelli dell’Inter e Federico Pastorello, il procuratore protagonista dell’affare Lukaku.

Da oggi le nuove votazioni che si chiuderanno il 20 dicembre, e dopo di che una giuria di esperti decreterà i vincitori per bilanciare il voto popolare. La proclamazione del 27 dicembre sarà nella suggestiva cornice dell’Armani Pavillon, ai piedi della Burj Khalifa, a Dubai.

Ecco tutti i concorrenti in gara e le rispettive categorie:

Miglior giocatrice: Lucy Bronze, Jennifer Hermoso, Samantha Kerr, Lieke Martens, Alex Morgan, Alexia Putellas.

Miglior club: Al Ahly, Al Hilal, Atlético Madrid, Chelsea, Flamengo, Manchester City.

Miglior club femminile: Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Manchester City, Psg.

Miglior difensore: Trent Alexander-Arnold, César Azpilicueta, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Rúben Dias, Antonio Rüdiger.

Miglior portiere: Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Emiliano Martinez, Edouard Mendy, Manuel Neuer.

Miglior allenatore: Didier Deschamps, Hansi Flick, Pep Guardiola, Roberto Mancini, Lionel Scaloni, Thomas Tuchel.

Miglior squadra nazionale: Argentina, Brasile, Francia, Italia, Marocco.

Miglior agente: Jonathan Barnett, Jorge Mendes, Federico Pastorello, Mino Raiola, Pini Zahavi.

Miglior direttore sportivo: Piero Ausilio, Luis Campos, Begiristain Mujika, Roberto Olabe, Marc Overmars.

Tik Tok fans giocatore dell’anno: Karim Benzema, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah.

Miglior giocatore esports: Msdossary7, Nicolas99fc, Nraseck, Rocky, Tekk.

OMNISPORT