Goggia in prova a Crans-Montana: "Non sono in condizione"

25-02-2022 16:43

Ecco le parole di Sofia Goggia al termine della seconda prova cronometrata delle discese femminili di Coppa del Mondo di Crans-Montana che sono in calendario domani e dopodomani e nelle quali dovrà difendere la leadership di specialità. La campionessa olimpica del 2018 è apparsa in difficoltà piazzandosi ottava ma saltando ben tre porte pur con partenza abbassata.

“Ho sbagliato il primo salto e sono finita lunga su una porta, poi mi sono irrigidita un po’ e ci ho messo qualche curva a ritrovare il ritmo, su una pista che assomiglia molto a un superG. Non sono certamente nelle condizioni fisiche d’inizio stagione, per certi versi dal punto di vista mentale è più difficile approcciare queste due discese di coppa, piuttosto che una discesa olimpica, perché l’impegno profuso per rientrare in Cina è stato veramente pazzesco. L’obiettivo per il fine settimana è quello di difendere il pettorale di leader nella specialità, Suter rimane molto pericolosa”.

