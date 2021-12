Gol annullato in Atalanta-Roma, la rabbia di Gasperini: “Una follia”

18-12-2021 18:25

Si interrompe dopo sei successi consecutivi la lunga striscia positiva dell’Atalanta in campionato. La compagine orobica infatti cade in casa contro una Roma capace di imporsi per 4-1 grazie alla doppietta di Abraham e le reti di Zaniolo e Smalling.

Gian Piero Gasperini ha commentato, dopo il triplice fischio finale, la prova della sua squadra ai microfoni di ‘DAZN’.

“All’inizio non è stato facile perché la Roma è riuscita a chiudere tanti spazi, noi certamente abbiamo fatto degli errori, ma anche tante cose buone. Il goal preso a freddo dopo tanti rimpalli ci ha messo in difficoltà, però nell’arco della partita ci siamo ripresi, abbiamo accorciato e nella ripresa si stava giocando ad una sola porta quando c’è stato un episodio che ha cambiato tutto. E’ un episodio per il quale io mi aspetto una spiegazione”.

Il tecnico dell’Atalanta si riferisce alla rete del 2-2 annullata per una posizione di fuorigioco di Palomino.

“Se Palomino la tocca è fuorigioco, ma come dicono le immagini non l’ha toccata. Se la tocca lui va bene, ma questa è autorete di Cristante. Palomino mi ha detto che non l’ha toccata, ma dalle immagini si vede che è dietro. Il VAR ha ventisei telecamere, ci facciano vedere il tocco di Palomino e nessuno parla, ma come si fa al video ad interpretare questa roba diversamente? L’arbitro ci ha detto che c’è stata deviazione, ma è quello che gli hanno detto dal VAR, perché lui il goal l’ha dato. Sarebbe stato il 2-2 a 20’ dalla fine. La Roma avrebbe magari vinto lo stesso, ma sarebbe stata un’altra partita con un’Atalanta in grande rimonta e in grande condizione in quel momento. E’ una follia, l’arbitro aveva dato il goal”.

Gasperini vuole delucidazioni anche in ottica futura: “L’arbitro non è andato al VAR e questa cosa qui va spiegata, senza nulla togliere alla Roma. Palomino non la tocca nemmeno, di cosa stiamo parlando? E’ difficile spiegare ciò che non esiste, queste sono cose che tolgono credibilità, non scherziamo. Palomino non tocca nemmeno Cristante, qui stiamo stravolgendo il regolamento. Vengano gli arbitri a spiegare. Ormai questa partita è andata, ma almeno capiamo di che cosa stiamo parlando per le prossime volte. Qui ne va della credibilità del calcio. E’ una cosa che non sta in piedi, se è fuorigioco questo deve esserlo sempre”.

OMNISPORT