Golden Gala Firenze: appuntamento con la grande atletica

C’è attesa per la possibile sfida Kerley – Jacobs e per la prestazione di Larissa Iapichino

29-05-2023 14:59

Più di dieci campioni olimpici e circa trenta vincitori di ori mondiali. Questi sono i numeri del Golden Gala 2023 (terza tappa della Diamond League), che si svolgerà venerdì 2 giugno a Firenze.

La gara più attesa è quella dei 100 metri, che vede in pista l’americano Fred Kerley, il keniano Ferdinand Omanyala e l’azzurro Samuele Ceccarelli (campione europeo dei 60 metri al coperto). Ancora speranze per la presenza di Marcel Jacobs, assente all’appuntamento di Rabat per una sciatalgia. Nei 200 metri ci saranno invece Filippo Tortu e Fausto Desalu (campioni olimpici in staffetta).

Ricco anche il parterre del getto del peso maschile. Presenti gli statunitensi Joe Kovacs e Josh Awotunde (rispettivamente argento e bronzo agli ultimi Mondiali), il plurititolato neozelandese Tom Walsh e gli azzurri Zane Weir (campione europeo indoor in carica) e Leonardo Fabbri.

Nel salto triplo attesa per le performance di italiani Tobia Bocchi, Emmanuel Ihemeje e Andy Diaz, mentre nel lungo ci si aspetta una grandissima prestazione da parte di Larissa Iapichino.