Golden Gala, Kerley si presenta all'Italia

L'iridato dei 100 metri augura a Jacobs una 'pronta guarigione' e si proietta verso Budapest: "Voglio vincere 100 e 200 metri".

01-06-2023 16:28

Fred Kerley è la stella più attesa del Golden Gala 2023, la terza tappa della Diamond League che andrà in scena venerdì a Firenze.

Il Campione del Mondo dei 100 metri, reduce dal 9.88 di Yokohama e dal 9.94 di Rabat, sfiderà altri di livello come Marvin Bracy, Travyon Bromell e Ferdinand Omanyala, ma non incrocerà il rivale più atteso, l’olimpionico Marcell Jacobs, ancora alle prese con la sciatalgia: “Sono spiaciuto per la sua assenza, auguro a lui di recuperare il prima possibile la salute e di poter presto competere al 100%”.

Queste sono tappe importanti, ma interlocutorie verso il grande obiettivo della stagione, i Mondiali di Budapest: “Voglio correre sia i 100 metri che i 200 metri, punto a vincere i due ori; i 400 metri al momento sono meno importanti. L’allenamento? Non ci sono stati cambiamenti, conta stare bene da un punto di vista fisico, perché ‘se stai bene, il mondo sarà tuo'”.