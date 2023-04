Golden Gala, quante stelle a Firenze

Ci saranno Grant Holloway, Erriyon Knighton e il due volte oro mondiale del peso Joe Kovacs

27-04-2023 10:33

Non mancano le stelle dell’atletica per il Golden Gala Pietro Mennea del 2 giugno. Nella conferenza stampa di Firenze in cui è stata ufficializzata una super gara di lungo femminile, è arrivato anche l’annuncio della presenza di tre atleti statunitensi di primissimo piano: il campione del mondo dei 110hs Grant Holloway, il giovane fuoriclasse della velocità mondiale Erriyon Knighton (200) e il due volte oro mondiale del peso Joe Kovacs.

Per la prima volta sarà in gara in Italia il fenomeno degli ostacoli Grant Holloway, primatista del mondo dei 60hs (7.29 a Madrid nel 2021 e a Belgrado nel 2022) e secondo uomo di ogni epoca nei 110hs in virtù del 12.81 corso due anni fa a Eugene, a un solo centesimo dal record del mondo di Aries Merritt del 2012.

In gara pure Erriyon Knighton, soli 19 anni e già tra i velocisti più sensazionali al mondo, con un futuro che si annuncia luminoso. Parla per lui il 19.49 della scorsa stagione, quinto uomo della storia dei 200 metri: un crono che, seppur non ratificato come record del mondo U20, è stato seguito dal 19.69 sfoggiato a Eugene ai campionati statunitensi.

Infine Joe Kovacs che torna al Golden Gala a distanza di un anno dalla vittoria dell’Olimpico di Roma con 21,85. Da allora, nella sua bacheca c’è un argento mondiale in più (quello di Eugene).

Come oramai reso noto ci sarà pure Larissa Iapichino per una gara del lungo che si preannuncia ricca di emozioni.

La toscana gareggerà a “casa”: “In questi due anni ho dovuto lottare contro me stessa e ne sono uscita molto bene – racconta – è stato un viaggio a tratti difficile ma emozionante, un percorso che mi ha fatto crescere tanto. E trovarmi qui a gareggiare contro queste ragazze è un grandissimo stimolo e un onore, non vedo l’ora di mettermi in gioco con avversarie di così alto livello. Alcune di loro ho il piacere di poterle chiamare amiche….Esordirò il 13 o 14 maggio in una gara di sprint su distanza da definire, i 100 oppure i 200 metri, ai Campionati di Società di Arezzo. E poi la prima gara nel lungo sarà il 24 maggio a Kallithea, vicino Atene, e sarà un buon test prima di Firenze”.