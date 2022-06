Golden Gala, Tamberi non si nasconde: "Un disastro"

09-06-2022 23:39

Golden Gala amaro per le stelle italiane più attese. Con Marcell Jacobs a causa di un infortunio muscolare, a Roma hanno brillato solo Filippo Tortu, terzo nei 200 con il primato stagionale davanti a Fausto Desalu, e Elena Bellò, terza con il personale (1’58″97) negli 800 dominati dall’olimpionica in carica, la statunitense Athing Mu, che ha stampato anche il nuovo record del mondo (1’57”01).

Forte delusione invece per Gianmarco Tamberi, che nella quinta tappa della Diamond League è solo terzo con 2,24 alle spalle dell’americano JuVaughn Harrison e del polacco Norbert Kobielski.

L’oro olimpico di Tokyo 2020 ha parlato a fine serata ai microfoni di ‘Rai Sport’, senza riuscire a nascondere la delusione: “Ci tenevo a fare bene qui, è il mio quinto Golden Gala ed ero sempre andato bene prima di oggi. È stato un disastro, mi aspettavo tutt’altro, ero carichissimo già da tanti giorni prima della gara, ma in pedana non mi sono mai trovato, non ero al meglio. Non so neppure come sono arrivato, la performance è stata davvero di basso livello rispetto alle aspettative. Guardare la Curva Sud senza un posto libero è stato fantastico, significa che sono tutti venuti qui per assistere a questa gara. Mi spiace da morire non aver regalato loro la performance che sognavano”.