Golf, Augusta National Women's Amateur: vittoria per Tsubasa Kajitani

Tsubasa Kajitani ha vinto l’Augusta National Women’s Amateur 2021 in un playoff giocato oggi all‘Augusta National Golf Club. La teenager giapponese ha sconfitto Emilia Migliaccio alla prima buca di spareggio, finendo il torneo a 1-over 217..

La 17enne di Ikayama, Giappone, è, in classifica, la 23esima dilettante al mondo, e si è classificata seconda all’Avondale Amateur in Australia all’inizio di quest’anno, finendo un colpo dietro Grace Kim.

Il giro finale ha avuto un inizio freddo, con il gelo che ha ritardato di un’ora il tee time, ma è diventato soleggiato e caldo nel corso della giornata.

L’Augusta Women’s National è un evento di 54 buche stroke play. Un taglio ha avuto luogo dopo 36 buche, con le prime 30 giocatrici che avanzano al round finale all’Augusta National. I primi due giri sono stati giocati in due giorni al Champions Retreat Golf Club di Evans, seguiti da un giro di pratica all‘Augusta National venerdì. Il torneo inaugurale si è svolto nel 2019, ma è stato annullato l’anno scorso per preoccupazioni COVID.

Il 17enne era in lacrime quando è finito il torneo, dicendo solo a un interprete: “Non posso descriverlo“.

OMNISPORT | 03-04-2021 23:50