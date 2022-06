Golf, Fitzpatrick vince gli U.S. Open: "Che sensazione"

20-06-2022 08:51

Capolavoro Fitzpatrick. Al termine di un play-off tiratissimo, il golfista inglese ha vinto gli U.S. Open. Per Fitzpatrick si tratta del primo titolo in carriera nel circuito del PGA Tour.

“Che sensazione, è qualcosa di fuori dal mondo. Sarà un cliché ma è qualcosa che sogni sin da quando sei bambino. Potrei ritirarmi domani da uomo felice“, le sue parole riportate da ESPN. Prima di lui, solo Nicklaus era riuscito a vincere, sullo stesso percorso, sia l’U.S. Amateur che l’U.S. Open. Una vera e propria impresa quella dell’inglese Fitzpatrick.