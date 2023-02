Golf, Jon Rahm scatenato: vince ancora e torna numero uno del mondo

Lo spagnolo ha vinto il Genesis Invitational

20-02-2023 09:08

Avvio di 2023 superlativo per il golfista spagnolo Jon Rahm, che ha conquistato il Genesis Invitational tornando numero uno del mondo a spese dello statunitense Scottie Scheffler.

Il 28enne iberico, al terzo torneo stagionale vinto e alla decima vittoria nel Pga Tour (diciannovesima da professionista), ha chiuso il torneo californiano con lo score di -17, arrivando davanti a Max Homa, secondo con -15, e Patrick Cantlay, terzo con -14.

In gara anche Tiger Woods, che ha chiuso al 45esimo posto e ha dato segnali positivi in vista delle prossime gare.

“Sono orgoglioso di me stesso per aver sopportato questa pressione ed essere stato in grado di riprendermi da una situazione in cui le cose si erano fatte difficili. Non ho bisogno di vedere di essere il numero uno, sto vivendo la miglior stagione della mia vita e spero di poter continuare così”, ha detto Rahm dopo la gara.