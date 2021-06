Golf, Molinari pronto per l'US Open: "Sono al top"

Francesco Molinari è pronto per gli US Open. Il primo italiano a vincere un torneo major, nel 2005, ha vinto l’US Amateur e a La Gazzetta dello Sport ha voluto ricordare quel momento: “Era un periodo simile a questo, giocavo bene ma ero andato lì senza aspettative anche perché all’epoca in America a fare quel torneo ci andavano pochissimi europei. Era impossibile aspettarsi chissà che. Però mi sono sempre piaciuti i campi molto difficili e anche nello Us Amateur, come capita sempre con lo Us Open, vengono sempre preparati al peggio possibile… Rough alto, green veloci. Però fu una settimana perfetta. Un mese dopo, a settembre, mi sono anche laureato in ingegneria. Giorni da ricordare…”.

Da allora Molinari ha scritto la storia del golf italiano: “Secondo me uno si merita quello che semina. Se uno lavora raccoglie i frutti, non è che arrivano semplicemente perché sei bravo o simpatico. Però se mi avessero detto all’epoca che avrei vinto tre volte sul Tour europeo, più varie vittorie sul Challenge, poi la Coppa del Mondo e anche la Ryder non ci avrei creduto. Mi aspettavo molto di meno”.

Adesso Molinari ha 40 anni: “Sono incuriosito anch’io. Ho una mia teoria, probabilmente bizzarra, secondo la quale ogni golfista dura circa 25 anni. Se inizia presto finisce presto, se inizia tardi finisce tardi. Io credo di essere più o meno a metà. Cioè nel momento che potenzialmente potrebbe essere il migliore, con l’esperienza giusta, ma anche la voglia e l’entusiasmo ancora alti”.

Il torinese è in forma e vuole dimostrarlo: “Ho lavorato tanto quest’inverno per cercare di arrivare pronto alla stagione. Devo dire che già a inizio anno giocavo abbastanza bene, anche se puttavo molto male. Ultimamente ho iniziato a puttare non bene, ma decorosamente. In questo momento il gioco lungo – ma devo dire che è così da almeno un paio d’anni – va bene. Poi il golf è uno sport strano in cui giochi bene e magari raccogli poco, adesso sono in un periodo in cui riesco a raccogliere qualcosa”.

OMNISPORT | 16-06-2021 16:26