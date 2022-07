Golf, Tiger Woods si commuove nell'addio al British Open di St Andrews

16-07-2022 10:44

Un Tiger Woods emozionato ha ammesso che difficilmente giocherà di nuovo l’Open di St Andrews dopo aver mancato il taglio nella 150ª edizione del major più antico del golf nella giornata di ieri.

Il 15 volte vincitore major ha fatto segnare un 75 nel secondo giro e si è piazzato ben al di sotto del limite previsto per il taglio nella “casa del golf”.

Woods desiderava partecipare ancora una volta a questo storico torneo dopo che la sua carriera è stata quasi interrotta da un incidente d’auto nel febbraio dello scorso anno, e ha ammesso che questa è stata probabilmente la sua ultima partecipazione a un Open sui famosi links.

È stato quindi giusto che il 46enne – che ha sollevato due volte la Claret Jug sul campo di Fife – abbia ricevuto una splendida ovazione al termine del suo giro, cosa che lo ha lasciato con le lacrime agli occhi.

“È molto emozionante per me. Vengo qui dal 1995… Penso che il prossimo appuntamento sarà tra quanto, 2030? Non so se sarò fisicamente in grado di giocare per allora”, ha detto. “Perciò mi è sembrato che questo potesse essere il mio ultimo British Open qui a St Andrews. E i tifosi, l’ovazione e il calore, sono stati una sensazione incredibile. Capisco cosa hanno passato Jack [Nicklaus] e Arnold [Palmer] in passato. Alla fine mi sono sentito un po’ così: il calore e la comprensione collettiva. Loro capiscono cosa sia il golf e cosa ci voglia per essere un campione. Sono stato abbastanza fortunato da aver vinto due volte qui, e mi sono sentito molto emozionato. Non so come sarà la mia salute. Sento che sarò in grado di giocare i futuri British Open, ma non so se sarò in grado di giocare abbastanza a lungo da poterlo fare quando tornerà qui, se giocherò ancora”.