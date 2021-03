Golf, WGC: in semifinale Horschel, Perez, Scheffler e Kuchar

Sono andati in scena gli ottavi e i quarti del Pga golf in corso in Texas, dal montepremi di 10,5 milioni di dollari. Nell’ultimo atto, Victor Perez ha vinto il derby europeo contro Sergio Garcia e adesso sarà l’ultimo del vecchio continente a contendere il trono ai tre americani rimasti. Niente da fare anche per l’inglese Tommy Fleetwood.

Round of 16

Tommy Fleetwood (21) WINS 4 & 3 VS Dylan Frittelli (64)

Billy Horschel (32) WINS 3 & 1 VS Kevin Streelman (53)

Sergio Garcia (39) WINS 2 & 1 VS Mackenzie Hughes (48)

Victor Perez (31) WINS 5 & 4 VS Robert MacIntyre (41)

Scottie Scheffler (30) WINS 5 & 4 VS Ian Poulter (60)

Jon Rahm (3) WINS 3 & 2 VS Erik van Rooyen (62)

Brian Harman (54) WINS 2 & 1 VS Bubba Watson (55)

Matt Kuchar (52) WINS 1 UP Jordan Spieth (49)

QUARTI

Billy Horschel (32) WINS 19 HOLES VS Tommy Fleetwood (21)

Victor Perez (31) WINS 4 & 3 VS Sergio Garcia (39)

Scottie Scheffler (30) WINS 3 & 1 VS Jon Rahm (3)

Matt Kuchar (52) WINS 2 & 1 VS Brian Harman (54)

OMNISPORT | 28-03-2021 00:03