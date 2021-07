Gollini dice addio all'Atalanta: "Grato al Tottenham"

Dopo quattro anni e mezzo, Gollini ha detto addio all’Atalanta, che in questa sessione di mercato ha deciso di puntare su Musso. L’ex portiere nerazzurro torna in Inghilterra dopo una parentesi all’Aston Villa.

Gollini non vede l’ora di iniziare: “Sono molto felice, sono grato al Tottenham per questa opportunità. A Bergamo abbiamo scritto la storia ed è stata la mia seconda casa. Perché non sono rimasto in Italia? Perché sarebbe stato difficile affrontare i miei ex compagni…”.

OMNISPORT | 22-07-2021 22:21