Golpe in Guinea, Amrabat: "Abbiamo sentito gli spari, non ci sembrava vero"

La recente pausa per le Nazionali ha portato anche a momenti di vero e proprio panico. Ne sa qualcosa il Marocco, dove milita il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat.

La Nazionale marocchina aveva in programma per lunedì 6 settembre una sfida in casa della Guinea valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Un match che purtroppo non si è potuto giocare, per via di un colpo di stato tentato nella capitale guineana Conakry.

Così Amrabat ha raccontato la sua inconsueta e tragica esperienza, al quotidiano olandese ‘De Telegraaf’.

“Quando giochi in un paese africano sai che puoi avere delle sorprese, ma non mi sarei mai aspettato di finire in mezzo ad un colpo di stato militare. Quando mi sono svegliato domenica mattina, Adel Taarabt è venuto nella mia stanza e mi ha chiesto se anch’io avevo sentito degli spari. All’inizio mi sono messo a ridere e ho detto che dovevano essere fuochi d’artificio: vengono spesso fatti esplodere vicino agli hotel dei giocatori la notte prima delle partite. Ma abbiamo visto su internet che era una cosa seria”.

Il centrocampista viola e i suoi compagni sono rimasti al sicuro nel loro hotel, mentre fuori andava in scena una guerriglia vista con timore da casa dalle famiglie dei giocatori.

“La mia famiglia era molto preoccupata. Tutti mandavano messaggi e ci chiedevano se stavamo bene. È stata una breve presa di potere, una lotta tra l’esercito presidenziale e le truppe ammutinate. Solo ora che siamo tornati in Marocco mi rendo conto che era una situazione molto strana e capisco la preoccupazione della famiglia”.

La partita tra Guinea e Marocco è stata ovviamente rinviata e potrebbe essere giocata in casa di Amrabat e compagni. Una festa di sport, come spesso è accaduto nella storia, rovinata da questioni politiche.

OMNISPORT | 06-09-2021 17:06