Gonzalo Higuain, la rivelazione sull'addio al Milan

Gonzalo Higuain è tornato a parlare del Milan a poche settimane dall'addio ai rossoneri. Dopo sei mesi di più bassi che alti nei rossoneri, il Pipita è pronto a rifarsi al Chelsea, dove ha ritrovato il suo ex mentore Maurizio Sarri.

"Sono molto felice di essere al Chelsea. È un grande club, con un bellissimo stadio e in cui si vive una fantastica esperienza da calciatore. Spero che con il tempo questa squadra sappia raggiungere i risultati che merita. Sarri è l’allenatore che ha tirato fuori il meglio di me in carriera. Lo conosco bene, mi conosce bene. Spero di tornare al livello che avevamo a Napoli, questa è l’idea. È un allenatore che mi aiuta, conosce il mio gioco e sa come ottenere il meglio da me".

L'addio al Diavolo è stato turbolento, ma per il Pipita era inevitabile: "Credo che il mio percorso in Italia, dopo sei anni, fosse completo. Dopo il Napoli, sono andato alla Juventus e ho vinto due scudetti, oltre ad essere arrivato in finale di Champions League. E’ vero, ci sono stati mesi più difficili al Milan, ma non sento che il mio livello si sia abbassato in rossonero. Dopo la stagione da record al Napoli è difficile convivere con il paragone".

"Dopo questi sei mesi complicati, spero di ritrovare al meglio la mia forma insieme a Sarri e al Chelsea. Dopo sei anni in Italia, ho raggiunto molti obiettivi. La chiamata dall’Inghilterra, però, è stata davvero troppo ghiotta per rifiutare. Non ho esitato un attimo di fronte all’opportunità di ritrovare Maurizio in questo grande club, sono fiero di essere qui e spero di fare del mio meglio".

Il commento sulla tragedia di Emiliano Sala: "Quello che è successo non si puà spiegare. L'unica cosa che posso fare è rivolgere le mie condoglianze alla famiglia, a cui sono vicino. In questo momento difficile devono avere tanto coraggio".

