Gosens all'Inter: entro domani le visite mediche

Robin Gosens si può ormai definire a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il giocatore è atteso a Milano entro domani per sostenere le visite mediche. I campioni d’Italia pagheranno all’Atalanta tra i 25 e i 27 milioni di euro, bonus compresi. Il giocatore arriverà in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligatorio al verificarsi di alcune condizioni, e firmerà fino al 2026 per 3 milioni netti. Il riscatto dovrebbe avvenire dopo 18 mesi, nel giugno del 2023. Gosens è fermo da fine settembre per una lesione al bicipite femorale della coscia destra.

