Gosens: "Colpito dall'Inter"

11-02-2022 10:48

Il neo acquisto dell’Inter Robin Gosens a Dazn ha parlato del suo primo impatto con il club meneghino: “Sono arrivato dall’Atalanta, una società sicuramente importante, ma quando sei all’Inter ti accorgi subito che sei in una squadra molto più grande. È un club storico, mi ha colpito soprattutto la grandezza della società”.

Sul rientro dall’infortunio: “Mi sto allenando bene, sto migliorando giorno dopo giorno e secondo me non manca tanto perché sono già in campo a fare qualcosa. Spero di tornare al più presto”.

OMNISPORT