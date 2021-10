GP Americhe, Quartararo boccia Austin: "Pista da motocross"

Fabio Quartararo ha cancellato grazie al secondo posto di Misano alle spalle di Francesco Bagnaia il ricordo del deludente ottavo posto di Arañiz, teatro del peggior GP della stagione per ‘El Diablo’, che ha comunque ceduto 22 punti allo scatenato Pecco nelle ultime due tappe del Mondiale.

Il vantaggio sul torinese resta comunque consistente, di 48 punti, ma il pilota nizzardo non è il ritratto della serenità alla vigilia del GP delle Americhe, sul circuito di Austin.

In conferenza stampa, infatti, Quartararo è stato molto duro nel parlare del tracciato texano dopo che la giornata di venerdì ha costretto i piloti a fare i conti con una pista piena di buche e avallamenti.

“Avrei dovuto portare la mia MX…” ha scherzato, ma non troppo, Quartararo che si è poi fatto serio.

“La pista non è adatta per correre. È più una pista da motocross, non c’è la sicurezza necessaria. Ma è così per tutti e quindi bisogna adattarsi e cercare di ottenere il massimo”.

“Il feeling comunque è buono, anche sul bagnato. Non posso controllare il meteo, l’unica cosa che posso fare è dare il 100% in ogni condizione” ha chiosato Quartararo alla vigilia del quartultimo appuntamento del Mondiale.

OMNISPORT | 02-10-2021 12:15