GP Azerbaijan, Perez sfreccia nelle libere 3

11-06-2022 14:55

Sergio Perez conferma l’ottimo momento di forma personale e il feeling speciale con il circuito di Baku, dove il messicano ha trionfato nel 2021, strappando il miglior tempo nella terza ed ultima sessione di prove libere del GP dell’Azerbaijan.

Dopo il primo posto nelle libere 1 di venerdì e il secondo alle spalle di Charles Leclerc nella seconda sessione, il pilota della Red Bull, vincitore a Montecarlo, si è quindi confermato più veloce rispetto al compagno di scuderia Max Verstappen, che al contrario non ha mai brillato in carriera a Baku, dove non è mai salito sul podio.

Verstappen è solo terzo, alle spalle anche della Ferrari di Charles Leclerc, staccato di 70 millesimi da Perez. Quarta posizione per l’altra Rossa, quella di Carlos Sainz, che ha precedeuto le McLaren di Lando Norris e di un ritrovato Daniel Ricciardo.

Ancora deludenti le Mercedes, con George Russell 8° a 1″4 da Perez e Hamilton 12°, staccato di oltre 1″6.