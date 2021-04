Gp Bahrain, il retroscena di Charles Leclerc

La Ferrari ha chiuso il primo Gp della stagione in Bahrain con un sesto e un ottavo posto. Piazzamenti certo non esaltanti, pensando in particolare al rendimento che la SF21 aveva mostrato in prova, ma comunque incoraggianti se si pensa al malinconico Mondiale 2020.

Tuttavia il quarto posto in griglia al Sakhir aveva illuso Charles Leclerc.

Pur volando basso alla vigilia, quando aveva anticipato quanto sarebbe stato difficile ambire il podio, il pilota monegasco ha infatti rivelato di aver cullato per una notte il sogno di fare la corsa sulla Mercedes di Valtteri Bottas, rivelatasi poi imprendibile.

Queste le parole di Leclerc, riprese da ‘RaceFans’: “Prima della gara cerchi sempre di immaginare te stesso e le battaglie che sceglieresti e quelle che non sceglieresti. Valtteri era un po’ un punto interrogativo perché penso che nelle seconde prove non fosse competitivo come ci saremmo aspettati. Quindi abbiamo avuto una speranza di tenerlo indietro che non si è verificata in gara”.

Ora il pensiero è già al Gp dell’Emilia Romagna in programma il 18 aprile: “Se guardo dove eravamo l’anno scorso, esattamente nello stesso posto, ci sono stati buoni progressi. Vogliamo lottare per la vittoria molto presto, ma realisticamente abbiamo fatto un ottimo lavoro già avvicinandoci alla McLaren. Vedremo cosa riusciremo a fare a Imola”.

