Nel Gran Premio d’Austria classe MotoGP Francesco Bagnaia con la sua Ducati ufficiale domina dall’inizio alla fine sul circuito del Red Bull Ring contenendo la rimonta pazzesca nel finale del campione del mondo in carica e leader del mondiale Fabio Quartararo con la Yamaha. Gradino più basso del podio per Jack Miller con l’altra Ducati ufficiale.

GP d’Austria MotoGP: Bagnaia subito in testa, stop Bastianini

Bagnaia parte meglio di tutti e scavalca il poleman Bastianini alla prima curva, terzo è Miller che qualche giro dopo supera Enea, i tre vanno via insieme con l’altra Ducati di Martin mentre nelle retrovie al primo giro cade Joan Mir con la Suzuki. Tra Bastianini e Martin si accende un duello accesissimo e i due perdono terreno dalle Ducati ufficiali, in particolare Bastianini ha un problema al cerchione anteriore danneggiato da un impatto col cordolo ed è costretto a fermarsi.

GP d’Austria MotoGP: grande rimonta di Quartararo

Quartararo rinviene forte da dietro e quando è passata da poco la metà gara Martin arriva lungo e deve lasciar passare il campione del mondo ma non lo molla, dietro ci sono Aleix Espargaro, Marini, Vinales e Zarco. Quartararo riprende Miller e a quattro giri dalla fine lo sorpassa con una manovra straordinaria, l’australiano riesce a resistere poi all’assalto immediato di Martin. Lo spagnolo ci riprova all’inizio dell’ultimo giro ma finisce lungo addirittura cadendo, riuscendo a rialzarsi ma dopo che ha perso una marea di posizioni.

GP d’Austria MotoGP: terza vittoria consecutiva per Bagnaia

Bagnaia nel frattempo ha accumulato un piccolo vantaggio su questo terzetto ma Quartararo all’ultimo giro riesce quasi a riprenderlo, tuttavia non può impedire a Pecco di conquistare la sua terza vittoria consecutiva, la quinta stagionale. Il campione del mondo è l’unico a inserirsi in una gara dominata in lungo e in largo dalle Ducati, quarto è Luca Marini, il fratellino di Valentino Rossi, alla sua miglior gara stagionale con la Ducati del team del Dottore, quinto è Johann Zarco, sesto Aleix Espargaro con l’Aprilia mentre Martin chiude decimo. Nella classifica mondiale Quartararo è sempre leader con 32 punti su Espargaro ma Bagnaia gli si avvicina ancora a 44 lunghezze di distacco.