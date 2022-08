MotoGP, Austria, Bagnaia: "La nuova chicane un cambiamento importante"

18-08-2022 19:21

Ecco le parole del torinese della Ducati Francesco Bagnaia alla vigilia della tre giorni del Gran Premio d’Austria classe MotoGP sul circuito del Red Bull Ring.

“Sicuramente ci troviamo su un circuito positivo per noi e l’abbiamo fatto vedere anno dopo anno. Nell’ultima edizione, però, diverse Case erano in lizza per il successo prima della pioggia, per cui questo gap non è più così netto. Ognuno ha vantaggi in diversi settori della pista. Stiamo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni, io mi sento bene e voglio proseguire sul trend delle ultime uscite. Io ci proverò come sempre e tenterò di recuperare ancora il distacco. Nelle ultime gare mi è andata bene anche perché i miei rivali hanno avuto problemi e, come si sa, non va sempre così. Ho avuto fortuna, ma io ora devo solo pensare alla pista e al lavoro da svolgere con la moto. Aleix è vicino a Fabio e sono lontani per ora. So che sono in arrivo piste che potrebbero favorirmi, ma fare previsioni non ha senso, né ragionare sul passato. La nuova chicane? Penso sia un cambiamento importante. In questo modo avremo anche più staccate a disposizione per i sorpassi. Staremo a vedere come sarà sulla moto, penso che vada bene come decisione, anche perché il muro presente sulla sinistra è un po’ troppo vicino e, quindi, meglio aumentare la sicurezza, specie pensando a una gara sul bagnato”.