Gp di Singapore: Verstappen campione se...

29-09-2022 13:22

Sta per alzarsi il sipario sul Gp di Singapore, diciassettesima prova del campionato del mondo di F1.

Dopo aver ottenuto 11 vittorie in 16 Gran Premi, Max Verstappen si presenta sul circuito cittadino di Singapore con la difficile, ma possibile opzione di chiudere i conti e garantirsi la certezza aritmetica del secondo titolo in carriera addirittura con cinque tappe di anticipo nel Mondiale di Formula Uno 2022.

Al momento infatti, l’alfiere della Red Bull ha infatti un vantaggio di 116 punti sul ferrarista Charles Leclerc, 125 sul compagno di squadra Sergio Perez e 132 sulla Mercedes di George Russell.

Il pilota olandese, campione del mondo in carica, se vuole festeggiare il Mondiale già questa domenica a Singapore, dovrà chiudere il prossimo GP con un margine di almeno 138 punti nei confronti del primo inseguitore in campionato (a pari punti Max avrebbe la meglio grazie ad un maggior numero di vittorie). Uno scenario realizzabile solo in caso di trionfo tra le strade di Marina Bay, con una contemporanea battuta d’arresto di Leclerc e Perez.

Ecco cosa dovrebbe succedere in pista per far si che Max Verstappen vinca il mondiale: due le opzioni che dovrebbero verificarsi.

Verstappen vince con il giro veloce e si verificano le seguenti condizioni: Leclerc arriva fuori dai primi 7 e Perez non sale sul podio, oppure vince senza il giro veloce e si verificano le seguenti condizioni: Leclerc arriva fuori dai primi 8 e Perez non sale sul podio (o fa peggio di 4° con il giro veloce).