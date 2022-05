GP d'Italia MotoGP: trionfa Bagnaia su Quartararo, cade Bastianini

29-05-2022 15:44

Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio d’Italia classe MotoGP sul circuito del Mugello. Il torinese della Ducati ufficiale ha centrato il suo secondo successo stagionale precedendo il francese della Yamaha campione del mondo in carica e leader del mondiale Fabio Quartararo e lo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaro. Quartararo resta in testa alla classifica iridata ma Espargaro gli rimane incollato a 8 lunghezze.

È caduto a dieci giri dal termine Enea Bastianini, con la sua Ducati del Team Gresini, ma il riminese resta terzo nella graduatoria iridata a 28 punti da Quartararo, mentre Bagnaia è quarto a 41 lunghezze di distacco: Pecco si è rimesso in corsa con una grande rimonta che lo ha portato in testa alla gara all’inizio del nono giro, per poi non mollarla più dopo una cattiva partenza.

Quarto si è piazzato il francese della Ducati Pramac Johann Zarco, quinto e sesto il duo del Mooney VR46 Racing Team formato da Marco Bezzecchi e Luca Marini. Undicesimo il poleman Fabio Di Giannantonio, compagno di squadra di Bastianini, mentre Marc Marquez, sofferente al braccio al quale si opererà per la quarta dopo questo Gran Premio, si è piazzato quinto con la sua Honda.