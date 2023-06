MotoGP, la diretta della Sprint Race del GP di Germania al Sachsenring. LIVE

Cronaca in diretta

Inizia con la Sprintrace questo weekend di Motomondiale in Germania, al Sachsenring: pole position per Bagnaia, secondo Marini, terzo Miller.

In seconda fila Zarco, Bezzecchi e Martin, i fratelli Marquez e Binder in terza. Un weekend con polemiche, ci si aspetta grande battaglia per questa minigara del sabato!

Terza pole consecutiva per Bagnaia, tante le cadute nelle prove, con Marquez protagonista: ben tre le cadute per l'ex campione del Mondo durante le qualifiche.

Tutto pronto per il warm up: fra cinque minuti ci sará la partenza di questa Sprint Race.

Moto in pista per il warm up, manca pochissimo alla partenza!

GIRO 4. Come ci si aspetta da una Sprint Race, gruppo compatto, nessun corridore ancora in fuga. Marquez non tranquillo, qualche errore per lui.

Torna in pista la MotoGP con la Sprint Race al sabato del GP di Germania, appuntamento numero 7 del Motomondiale 2023. Il Gran Premio di Germania si corre al Sachsenring. La classifica piloti è attualmente così composta:

Pecco Bagnaia (131 pt.) Marco Bezzecchi (110 pt.) Jorge Martin (107 pt.) Brad Binder (92 pt.) Joahnn Zarco (88 pt.)

E’ ancora Francesco Bagnaia con la sua Ducati a prendersi la Pole Position, terza consecutiva, con il tempo di 1:21.409. Pecco all’ultimo respiro di una qualifica contraddistinta da pioggia e cadute, si è messo dietro un’altra Ducati, quella di Luca Marini. Prima fila anche per Jack Miller, pilota della KTM. In seconda fila altre tre Ducati: Johann Zarco (Team Pramac), Marco Bezzecchi (VR46) e Jorge Martin (Pramac). mentre Marc Marquez è settimo dopo essere caduto tre volte, una in Q1 e due in Q2. Undicesimo Enea Bastianini con l’altra Ducati ufficiale.

A chiudere la top ten: Alex Marquez, 8° con la Ducati Gresini, e Brad Binder, 9° con la Ktm, mentre la quarta fila è composta da Aleix Espargaro (Aprilia), Enea Bastianini (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha). Così gli altri italiani: 14. Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) e 17. Franco Morbidelli (Yamaha). Per la Sprint Race sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 15.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: