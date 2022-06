GP Germania Moto3, dominio di Guevara

19-06-2022 11:53

Lo spagnolo Izan Guevara della Gasgas Aspar Team ha dominato dal primo all’ultimo metro, oltretutto vincendo per distacco, quasi cinque secondi, cosa inusuale per la categoria, il Gran Premio di Germania classe Moto3 sul circuito del Sachsenring.

Per Guevara è il terzo successo stagionale, il quarto in carriera, ma la lotta vera è stata per la piazza d’onore, con Dennis Foggia che con la sua Honda Leopard Racing è riuscito a controsorpassare l’altro spagnolo Sergio Garcia, compagno di squadra di Guevara, che l’aveva scavalcato nelle ultime curve.

Foggia secondo quindi, Garcia terzo e, poco distante da questa coppia, il giapponese Ayumu Sasaki della Sterilgarda Husqvarna Max. Nella classifica del mondiale Garcia resta leader ma il suo vantaggio su Guevara si è ridotto a soli 7 punti, terzo Foggia a 51 lunghezze.