GP Germania MotoGP: Bagnaia in pole davanti a Quartararo

18-06-2022 15:25

Terza pole position stagionale e nona totale in carriera nella classe regina per Francesco Bagnaia nelle qualifiche del Gran Premio di Germania classe MotoGP sul circuito del Sachsenring. Il torinese della Ducati ufficiale ha bruciato rispettivamente di 76 e 99 millesimi i due francesi Fabio Quartararo, campione del mondo in carica, con la Yamaha, e Johann Zarco con la Ducati Pramac, che domani partiranno in prima fila accanto a Pecco.

Quarto si è piazzato lo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaro, quinto Fabio Di Giannantonio, che con la Ducati del Team Gresini è riuscito a superare la Q1 insieme a Marco Bezzecchi, che domani partirà dodicesimo in griglia. Deludente Enea Bastianini, compagno di squadra di Di Giannantonio, diciassettesimo. Non ha preso il via lo spagnolo della Suzuki Alex Rins a causa del troppo dolore al polso sinistro fratturato a Montmelò.

Ecco la griglia di partenza completa.

1. F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’19”931

2. F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’20”007

3. J.ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’20”030

4. A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’20”120

5. F.DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’20”128

6. J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’20”150

6. L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’20”168

8. J.MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’20”219

9. M.VINALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’20”468

10. T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’20”562

11. M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’20”593

12. J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’20”732

13. P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’20”604 (Q1)

14. M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’20”656 (Q1)

15. B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’20”757 (Q1)

16. A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’20”888 (Q1)

17. E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’20”905 (Q1)

18. S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’20”908 (Q1)

19. A.DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’20”965 (Q1)

20. F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’21”020 (Q1)

21. R.GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’21”089 (Q1)

22. R.FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’21”322 (Q1)

23. D.BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’21”322 (Q1)