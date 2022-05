GP Monaco, Leclerc: "Non cambierò approccio rispetto alle altre gare"

26-05-2022 21:22

Ecco le parole di Charles Leclerc, che da domani andrà alla caccia prima della pole e poi della vittoria al volante della Ferrari sul suo circuito di casa, quello di Montecarlo.

“Certo, non è stata la pista più fortunata per me in generale, ma è la vita, succede, fa parte del motorsport e a volte le cose non vanno per il verso giusto. Spero che quest’anno sia diverso, adotterò lo stesso approccio che ho fatto nelle prime gare del 2022 perché ha avuto successo finora, e spero che avrà successo in casa. Se siamo favoriti qui, non lo so, ma penso che ci saranno sorprese per questa gara. Come abbiamo visto l’anno scorso, la nostra macchina non è stata così competitiva nel corso della stagione, ma siamo arrivati ​​a Monaco e avevamo uno dei pacchetti più forti per questa pista. Quindi potrebbero esserci delle squadre a cui non pensiamo che saranno molto competitive qui e magari qualcuno ci sorprenderà. Ma sono abbastanza sicuro che saremo in lotta per la vittoria”.

Poi, due parole sul suo compagno di squadra Carlos Sainz, secondo l’anno scorso: “Carlos è sempre stato estremamente forte a Monaco, quindi sono abbastanza sicuro che sarà lì con me a lottare per la pole. La pioggia? Perché no. Penso che abbiamo dimostrato di essere molto competitivi a Imola sotto la pioggia, quindi non è come negli ultimi anni in cui ero un po’ più scettico perché non siamo mai riusciti a mettere quelle gomme da bagnato nella finestra giusta. Quest’anno sembriamo trovare un po’ la finestra giusta per quelle gomme, e sembriamo essere un po’ più competitivi, quindi non mi dispiace davvero”.