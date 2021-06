GP Olanda, Quartararo: "Raggiunto l'obiettivo di essere in prima fila"

Queste le parole del francese della Yamaha Fabio Quartararo, leader del mondiale, dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio d’Olanda classe MotoGP sul circuito di Assen: “Sono soddisfatto perché per tutto il weekend la soft qui è stato un pneumatico che non mi è piaciuto. Non ho un buon feeling. Alla fine quando ho visto 31.9 all’ultimo giro – quando sono andato lungo alla 10 – vuol dire che il giro era buono. Sono contento di essere in prima fila. Questo è sempre l’obiettivo numero uno. Mi sento bene e fiducioso per la gara di domani. Pochi hanno provato la hard ma penso che sia la gomma buona per domani”.

OMNISPORT | 26-06-2021 16:48