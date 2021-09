GP Russia, Sainz: "Spero che Leclerc vada forte con la nuova power unit"

Queste le parole di Carlos Sainz nella conferenza stampa di vigilia del Gran Premio di Russia a proposito del nuovo propulsore che verrà montato a Charles Leclerc ma che costerà al monegasco dieci posizioni sulla griglia di partenza del circuito di Sochi: “La power unit che Leclerc porterà in pista è il primo passo nella direzione che il team ha deciso di seguire a livello di motore per il 2022, mi auguro che il salto di qualità sia sensibile perché significherebbe che la strada è quella giusta. Spero di veder andare molto forte Leclerc, perché prima o poi anche io potrò disporre dello stesso motore con il quale speriamo di metterci alle spalle dati di fatto a livello di potenza che ci hanno reso la vita complicata sino ad ora”.

“Il mio obiettivo – aggiunge il pilota spagnolo della Ferrari – è quello di avere un weekend pulito, spingere e sperimentare set-up per la macchina. Per noi è importante essere forti nel terzo settore, mentre nei primi due vedremo quanto staremo perdendo dalla McLaren. Vedremo se riusciremo a essergli davanti in qualifica. Commetto ancora errori, diversi l’uno dall’altro, quindi sento che sono ancora in fase di apprendimento. Sento però che questo periodo sta terminando, non sono lontano. Dopo il crash in Olanda ho fatto due buone qualifiche e di questo sono soddisfatto”.

OMNISPORT | 23-09-2021 14:58