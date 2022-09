GP Singapore, Alpha Tauri: obiettivo zona punti per Pierre Gasly

28-09-2022 12:53

Il pilota francese dell’Alpha Tauri, ancora al centro di diverse voci di mercato relative al prossimo anno, (si parla insistentemente di un accordo con Alpine), cercherà di sfruttare al massimo il potenziale della propria vettura a Marina Bay, sede del diciottesimo Gran Premio stagionale del campionato di Formula Uno.

La scuderia italiana con sede a Faenza, è a soltanto un punto di distanza dal settimo posto nel campionato costruttori. La Haas infatti ha 34 punti, mentre l’Alpha Tauri 33: non è impossibile scavalcare la scuderia statunitense, ma servirà un finale di stagione molto positivo con entrambe le vetture costantemente in top ten a fine di ogni gara.

“Il nostro approccio a ogni weekend di gara non cambia, cercheremo sempre di tirare fuori il massimo dalla vettura e come squadra daremo il massimo. Adesso nell’ultima parte della stagione si va fuori dall’Europa e Singapore è uno dei miei circuiti preferiti. L’ultima volta qui, nel 2019, sono andato a punti. È un tracciato molto tecnico, con tante curve dove devi tenere un ottimo ritmo. È un circuito cittadino difficile che non ammette errori: bisogna essere molto concentrati. Inoltre in questa gara dovremmo anche avere un aggiornamento aerodinamico, speriamo porti migliorie in termini di prestazioni”, ha concluso.