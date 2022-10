Gp Suzuka, Ferrari: tutta la fiducia di Charles Leclerc

06-10-2022 10:49

Poteva già diventare campione del mondo per la seconda volta consecutiva, ma Max Verstappen a SIngapore, ha fallito il primo match point stagionale. CI riproverà senza dubbio questo weekend a Suzuka in Giappone, dove si correrà il diciottesimo Gp stagionale.

Dopo tre anni di assenza torna in Formula 1 uno dei circuiti più belli e iconici del mondiale: quello di Suzuka, una pista storica, palcoscenico spesso di ultimi atti di campionati del mondo. sarà così anche questa volta? L’alfiere della Red Bull ci proverà in tutti i modi, mentre le Ferrari cercheranno di portare a casa un weekend positivo. Leclerc molto realisticamente ammette che il mondiale per il pilota olandese è davvero vicino: “Realisticamente, Max sarà con molta probabilità il campione – ammette il monegasco in conferenza stampa – se non succederà in Giappone, accadrà molto presto”.

A questo punto della stagione, con il titolo ormai perso da mesi, l’alfiere della Rossa guarda già al prossimo campionato: “Ribadisco quello che ho detto prima di Singapore: in questi appuntamenti che ci restano dobbiamo concentrarci sulla gara, mettere insieme una strategia e pensare a pneumatici e prestazioni in modo da prepararsi al meglio per lottare per il titolo del prossimo anno.” Parole di Charles Leclerc che a Singapore nell’ultimo Gp disputato sulla pista di Marina Bay ha chiuso al secondo posto e che non vede l’ora di correre sul tracciato di Suzuka, una pista particolare, ma molto amata dal ferrarista.

“Tutti noi amiamo il primo settore di questo tracciato, la velocità è molto alta e ci sono una curva dopo l’altra: se sbagli la prima rovini l’intero giro, per questo per me è così eccitante”.