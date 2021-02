Granada-Napoli, la fiducia di Matteo Politano

Tempo di vigilia di Europa League per il Napoli di Rino Gattuso. Ad accompagnarlo nell’intervista era presente anche Matteo Politano, esterno offensivo con un passato nell’Inter. Nonostante non sia la prima scelta di Gattuso, Politano sta trovano abbastanza spazio nelle rotazioni del tecnico calabrese, che con ogni probabilità lo schiererà titolare domani nell’andata dei 16esimi di Europa League.

Queste le sue parole, in cui racconta questa anomala stagione:

“Molto difficile, c’è sempre poco tempo per recuperare. Il bello del calcio è giocare e noi cerchiamo sempre di farci trovare pronti”.

Una buona stagione anche in zona gol per Politano, autore fin qui di 9 tra Serie A, Europa League e Coppa Italia:

“Penso sia una fase di maturità. Al Sassuolo avevo fatto bene, anche all’Inter ero cresciuto tanto. Al Napoli sto facendo il mio miglior campionato, spero di continuare così. È importante per me, perchè ormai non sono più un ragazzino”.

OMNISPORT | 17-02-2021 19:46