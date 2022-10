12-10-2022 23:44

Gara stratosferica e letteralmente pazza dell’Inter al Camp Nou, coi nerazzurri che hanno rischiato seriamente di vincerla dopo essere andati in svantaggio nel primo tempo. Finisce 3-3, e questo è un punto d’oro per le speranze qualificazione della banda di Simone Inzaghi.

Apre le marcature una bella rete di Dembele, la riprende un grande Nicolò Barella con una rete ancora più bella. Poi si sblocca Lautaro Martinez, che segna dopo che la palla colpisce entrambe i pali della porta difesa da Ter Stegen.

All’82’ il solito Robert Lewandowski riporta il punteggio sul 2-2 ma all’89’ ecco finalmente Robin Gosens a portare il punteggio sul 3-2. Sembra fatta, coi tifosi che fanno festa sugli spalti del Nou Camp, ma ancora il bomber polacco beffa i nerazzurri per il 3-3 finale.

Lautaro Martinez torna al gol, rotto il digiuno di reti

Grande prova del Toro Lautaro Martinez, che si è ripreso quando più contava. L’argentino infatti non segnava esattamente da otto partite, ovvero dal 30 agosto contro la Cremonese in campionato.

Per Lautaro questo è l’ottavo gol in Champions League in 28 presenze, tutte ovviamente con la maglia nerazzurra cucita sul petto. L’ultima rete in Europa prima di questa risaliva all’8 marzo, nel match del ritorno degli ottavi di finale dello scorso anno contro il Liverpool.

Con otto gol, inoltre, Lautaro Martínez ha raggiunto Dejan Stankovic come 9º miglior marcatore dell’Inter tra Coppa Campioni e Champions League. Infine, interessante notare come l’88% dei gol di Lautaro Martínez in Champions League è arrivato in trasferta (7/8), incluse due reti proprio al Camp Nou contro il Barcellona.

Inter, Inzaghi: “I tifosi ci sostengono sempre”

L’Inter ha segnato più di un gol in una trasferta europea contro il Barcellona per la seconda volta nella sua storia, dopo il successo per 2-1 in Coppa delle Fiere nel gennaio 1970.

Queste le parole di Inzaghi:

“Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una grandissima partita contro un avversario di grande valore. Abbiamo creato tanto, soffrendo tutti insieme. Avremmo potuto chiudere il girone con due turni di anticipo, speriamo di regalare ai tifosi questa soddisfazione col Viktoria Plzen”.

L’Inter ha subito almeno 25 tiri in una partita di Champions League per la terza volta dal 2003/04 in avanti (da quando Opta raccoglie questo dato): oggi contro Barcellona, nel novembre 2018 sempre contro Barcellona e nel febbraio 2008 contro Liverpool. A parte questo, l’Inter ha comunque creato tanto:

“Dovevamo avere coraggio e non abbiamo mai rinunciato a giocare, abbiamo creato tanto poi abbiamo subito il gol a fine primo tempo. Ho detto ai ragazzi di stare tranquilli perché sapevo che avremmo creato tanto. Scelte obbligate? La mia riflessione era dovuta al fatto di avere due attaccanti a disposizione, se no non ci avrei pensato. Lautaro e Dzeko ci hanno aiutato tantissimo per questo pareggio che poteva essere vittoria, ora abbiamo questa chance per andare agli ottavi nel girone più difficile”.

Infine, una parola anche su San Siro:

“Non ho dubbi, da 15 mesi sono qui e da 15 mesi i tifosi ci accompagnano sempre. Però prima dobbiamo pensare alle sfide con Salernitana e Fiorentina”.

Lautaro Martinez: “Sono molto contento”

Questo il commento del numero 10 dell‘Inter Lautaro Martinez:

“Sono contento, dedico il gol a mio padre che compie gli anni e alla mia famiglia. Questa competizione si gioca sui dettagli, oggi il Barça ha messo tanti palloni nell’area e ha trovato due gol nel finale. Sono contentissimo soprattutto per la prestazione nel secondo tempo, abbiamo messo in difficoltà il Barça”.