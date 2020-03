Grande successo per la Fondazione Dinamo

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di comunicare che, a soli otto giorni dal lancio della campagna di raccolta fondi promossa della Fondazione Dinamo, in collaborazione con Banco di Sardegna e La Nuova Sardegna, per l'emergenza Covid-19 a sostegno degli ospedali di Sassari e della Sardegna, si contano i primi importanti numeri. Grazie alle numerose donazioni di ogni importo arrivate giornalmente sul conto della Fondazione biancoblu, attraverso bonifico ed e-commerce, e all'attivo coinvolgimento di tantissime aziende partner e sponsor del club di via Roma a oggi la cifra raccolta è 425.267 euro. Ultimo ad affiancare la Fondazione in questa importante iniziativa di responsabilità sociale è la Fondazione di Sardegna grazie alla quale nelle strutture ospedaliere isolane verrà dato un contributo per l'acquisto di mascherine e beni di consumo sanitari di prima necessità e dei dispositivi sanitari più urgenti per fronteggiare l'emergenza che ha investito tutto il mondo.

La Fondazione ricorda che chiunque voglia fare un versamento potrà fare un bonifico alla Fondazione Dinamo tramite iban IT41J 01015 17200 0000 70314705 causale "Emergenza Covid-19 donazione" (BIC BPMOIT22XXX). In alternativa è possibile versare alla Fondazione Dinamo la cifra desiderata, attraverso l'e-commerce biancoblu. Vista l'urgenza di fondi le donazioni verranno devolute in tempo reale secondo il fabbisogno indicato dalle Prefetture.

