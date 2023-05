L'ex allenatore (tra le altre) di Paganese, Pescara, Catanzaro, Foggia e Pro Vercelli sostituisce l'esonerato Catini

08-05-2023 13:47

Cambio di guida tecnica per la Lazio Women. Esonerato Massimiliano Catini, la panchina è stata affidata a Gianluca Grassadonia, alla sua prima esperienza del calcio femminile, dopo essere rimasto senza contratto a seguito dell’ultima esperienza professionale alla guida della Paganese nel corso della stagione 2021-2022.

In precedenza, sempre in ambito maschile, Grassadonia aveva allenato (andando a ritroso nel tempo) Pescara, Catanzaro, Foggia, Pro Vercelli (con lui, l’ultima stagione in Serie B delle Bianche Casacche), Messina (in mezzo ad altre due esperienze sempre alla Paganese, Casertana e Salernitana, iniziando ad esercitare la professione proprio nel settore giovanile granata.