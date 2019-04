Grave infortunio per Claudio Marchisio: il messaggio della Juve

Nuovo grave infortunio perClaudio Marchisio: per l'ex centrocampista della Juventus, attualmente allo Zenit di San Pietroburgo, la stagione è finita a causa di un problema al ginocchio.

L'ex Principino, che nell'aprile del 2016 subì la rottura del legamento crociato sinistro che lo costrinse anche a saltare gli Europei, si è fatto male al ginocchio destro: operato a Torino, dovrà stare fermo almeno tre mesi e riprenderà dunque ad allenarsi all'inizio della prossima stagione con lo Zenit. Marchisio non riuscirà a dare una mano ai compagni in questo finale di stagione che vede lo Zenit comunque leader del campionato con un largo vantaggio di 8 punti sul Lokomotiv Mosca. Marchisio affronterà la prima parte della riabilitazione a Torino, poi continuerà il recupero in Russia.

"Far parte del gioco significa mettere in conto gli infortuni. Continuare a farne parte significa rialzarti ogni volta e dimostrarti più forte degli incidenti di percorso. Anche questa volta mi rialzerò, perché ho ancora voglia di far parte del gioco, perché il vostro affetto rende tutto più semplice e soprattutto perché, operata anche questa, le ginocchia sono finite", sono state le parole dell'ex Juventus, subito travolto dall'affetto dei suoi tifosi.

Lo stesso club bianconero ha voluto esprimere la sua vicinanza: "Forza Marchisio! Torna presto, campione!", è il messaggio sul proprio profilo Twitter.

SPORTAL.IT | 24-04-2019 19:38