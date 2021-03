Gravina: "L'esempio di Astori sempre con noi"

Il presidente della Figc Gabriele Gravina a tre anni dalla morte di Davide Astori ha voluto ricordare così il capitano della Fiorentina: “Davide Astori è con noi, il suo esempio continua ad ispirarci. Delle sue tante qualità mi piace ricordare la straordinaria capacità di unire, di essere amico e avversario, ma mai nemico, di non essere mai divisivo”.

Ad Astori è intitolato un premio speciale per il Fair Play della ‘Hall of Fame del calcio italiano’, il riconoscimento istituito dalla FIGC e dalla Fondazione Museo del Calcio per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti capaci di lasciare un segno indelebile nella storia del nostro calcio.

Anche Zlatan Ibrahimovic in collegamento con Sanremo ha voluto ricordare il giocatore: “Oggi volevo ricordare Davide Astori, sono tre anni che non c’è più ma è sempre con noi”. Il centrale viola è stato ricordato in tutti gli stadi al minuto 13 del primo e del secondo tempo nell’ultima giornata di campionato.

OMNISPORT | 04-03-2021 10:39