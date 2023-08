Gravina spara a zero su Mancini e De Laurentiis, il web non ci sta: "Dimettiti"

Dopo il duro attacco di Gravina a Mancini e De Laurentiis nell'intervista al Corriere della Sera, i tifosi insorgono sui social contro il numero uno della Figc

23-08-2023 13:01

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

La dura replica a Mancini. E l’attacco a De Laurentiis. L’intervista di Gabriele Gravina al Corriere della Sera ha sollevato un vero e proprio polverone. Ha definito le dichiarazioni dell’ex ct “sconfortanti, inappropriate e offensive” nei suoi confronti. Del patron del Napoli ha detto che è stato “invadente e inopportuno”. Ma il numero uno della Figc non ha fatto i conti con i tifosi, la maggior parte quali invoca da tempo le sue dimissioni. E che, oggi, insorgono sul web.

Gravina contro tutti, ma i tifosi non ci stanno

L’improvviso addio di Roberto Mancini alla panchina della Nazionale e il caso Spalletti con il giallo della penale da pagare al Napoli per liberarlo hanno scosso il già rovente Ferragosto italiano. “L’unico che doveva andarsene era proprio lui: fallimento Gravina!” scrive EnzE su Twitter. “Spettacolo triste, nel contesto di uno sport per bimbi viziati” gli fa eco Claudio Monge. “Ma come si fa ad avere Gravina come presidente. Veramente dannoso” aggiunge il Milanista razionale.

Il web insorge contro Gravina: in tanti chiedono che vada via

In realtà già da tempo Gravina era finito sul banco degli imputati. E ancor più dopo quanto successo negli ultimi giorni e dopo l’intervista concessa al Corriere della Sera in cui ha sparato a zero su Mancini e De Laurentiis. “Quanto tempo ancora bisogna aspettare per vedere Gravina fuori dalla Federazione?” si domanda ‘Fabio I Am Miretti’. “Noi delusi da Gravina: almeno Mancini si è dimesso, lui ancora no…” rincara DragonJ. “Dimettiti Gravina” commenta Luca Hogan.

Botta e risposta Mancio-Gravina, c’è chi gli ricorda i suoi fallimenti

“Gravina che ha ancora il coraggio di parlare di Mancini quando ha fallito due qualificazioni ai Mondiali, toppato con la Nazionale femminile, toppato con l’U21, favorito la decrescita del calcio Italiano e fallito due qualificazioni olimpiche consecutive” scrive Massimo Mazza. Tanti anche i tweet dei tifosi del Napoli pro Aurelio De Laurentiis, definito “inopportuno” e “invadente per le sue parole sul contratto di Mancini” dal numero uno della Figc. Insomma, il nuovo ct Luciano Spalletti si appresta a iniziare la sua avventura al timone dell’Italia in un clima ad alta tensione. E con una possibile doppia battaglia legale alle porte: quella che lo riguarda in prima persona con il Napoli e quella tra Mancini e la Figc.