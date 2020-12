Grosjean: “Il mio corpo si sta riprendendo bene”

Sta procedendo nel migliore dei modi il recupero di Romain Grosjean dopo il terrificante incidente al primo giro del Gran Premio del Bahrein.

Il 34enne pilota della Haas dovrebbe essere dimesso oggi dall’ospedale, dove è stato ricoverato principalmente per medicare le ustioni alle mani in seguito al fuoco che ha avvolto la sua monoposto dopo l’impatto contro il Guardrail sul circuito del Sakhir.

Era da tantissimo tempo che in Formula 1 non si vedeva un incidente col fuoco e l’incidente di Romain è stato uno shock per tutto il Circus, che ora è pronto a ripartire col secondo Gran Premio in Bahrain su semivocale del circuito del Sakhir ma senza il campione del mondo Lewis Hamilton, positivo al Coronavirus. Nel frattempo su Instagram Grosjean ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni.

“Non avrei mai pensato che alcuni esercizi a corpo libero mi avrebbero reso felice – scrive Grosjean su Instagram – . Il corpo si sta riprendendo bene dall’impatto. Spero che sia lo stesso per le ustioni sulle mie mani. Grazie ancora a tutti per i messaggi. Ps: sono ancora molto lento a digitare!”

