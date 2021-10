Groupama-FDJ, Pinot al Lombardia per aiutare Gaudu

Sarà un Thibaut Pinot in versione gregario di lusso quello che ammireremo sabato al Lombardia. Il francese infatti ha confessato di non avere la condizione giusta per puntare a far bene e che, per questo motivo, si sacrificherà per David Gaudu, già sesto alla Milano-Torino mercoledì.

“Alla Milano-Torino ho rinunciato a 5 chilometri dal traguardo. Non ho scalato Superga la seconda volta. Sento uno stato generale di stanchezza e la giornata sotto la pioggia di lunedì alla Coppa Bernocchi non ha certo aiutato. Lì ho speso molto e alla Milano-Torino non andavo per niente bene” ha confessato all’Equipe Pinot.

“Al Lombardia sarò presente per aiutare David che ha davvero la capacità di salire sul podio” ha quindi proseguito il corridore transalpino, protagonista di un calendario forse un po’ troppo intenso negli ultimi mesi.

“In questi ultimi tre mesi ho accumulato molta fatica per tornare al mio livello migliore. Più volte mi è stato di prendermi una pausa, ma volevo così tanto gareggiare nelle corse che mi stanno a cuore che forse ho fatto un po’ troppo in allenamento. È come se oggi fossi arrivato alla fine del mio ciclo e le vacanze mi faranno bene” ha concluso con grande onestà il classe 1990.

OMNISPORT | 08-10-2021 17:09