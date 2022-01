Groupama-FDJ, Pinot in cerca di riscatto: “Voglio dimenticare il 2021”

11-01-2022 21:53

Vuole tornare a brillare Thibaut Pinot, corridore la cui stella negli ultimi due anni ha faticato parecchio a brillare.

Limitato da importanti problemi alla schiena, il francese della Groupama sembra finalmente essersi messo alle spalle i guai fisici e, a partire da febbraio, farà di tutto per riprendere ad occupare le primissime posizioni degli ordini d’arrivo.

“L’anno scorso è stata una stagione complicata, fortunatamente ho potuto riprendere ad agosto e settembre con buone sensazioni, anche se ho chiuso la stagione affaticato. Non avevo mai avuto in carriera un infortunio così lungo, ho sempre avuto piccoli problemi, ma non duravano troppo. Essere infortunato per così tanto tempo senza vedere la fine del tunnel è stato abbastanza difficile dal punto di vista del morale” ha ammesso Pinot all’Equipe.

“Voglio dimenticare il 2021, che è stato per me l’anno peggiore. L’ambizione è ritrovare il mio livello dopo un anno difficile, riprendere le gare, da febbraio a ottobre, appena ne avrò la possibilità” ha continuato il vincitore del Lombardia 2018 prima di svelare il suo programma per i prossimi mesi.

“Spero di essere operativo entro febbraio. Riprenderò al Tour du Haut-Var prima della Tirreno-Adriatico. Farò il Tour du Jura, il Tour of the Alpes, il Giro di Romandia, il Giro di Svizzera e poi il Tour de France. È un programma che facevo regolarmente prima del 2018, sto tornando un po’ alle mie origini. E sono molto felice di tornare in Svizzera, sono passate diverse stagioni da quando ci sono stato. Queste sono le gare che mi piacciono” ha chiosato il classe 1990.

