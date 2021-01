Guai in casa Napoli: Osimhen ancora positivo al Coronavirus

Non c’è pace per Victor Osimhen. Dopo essere stato costretto a rimanere fuori per infortunio, è arrivata la positività al Covid-19, riscontrata dopo che l’attaccante nigeriano ha partecipato ad una grande festa per Capodanno svoltasi nel suo paese Natale. Oggi un’altra tegola per il Napoli, dato che l’attaccante arrivato in estate dal Lille per la cifra monstre di 85 milioni d euro è risultato ancota positivo al Coronavirus, e per questo non ancora disponibile.

Questo il tweet ufficiale della società campana:

“Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test nei prossimi giorni”.

Il centravanti, che avrebbe dovuto essere la punta di diamante del Napoli, non gioca una gara ufficiale da metà novembre, quando si infortunò alla spalla nel corso di una gara con la propria nazionanle.

OMNISPORT | 14-01-2021 18:30