Guardiola a sorpresa: "Bernardo Silva vuole lasciare il Manchester City"

Non solo il “No” a Lionel Messi, che stando a quanto raccontato da Pep Guardiola non interessa al Manchester City: il club inglese deve fare i conti con uscite importanti, alcune di queste anche inaspettate.

Durante la conferenza stampa tenuta oggi, l’allenatore spagnolo ha raccontato la volontà di Bernardo Silva di lasciare il club che lo ha prelevato dal Monaco nel 2017:

“Bernardo Silva e altri due o tre giocatori vogliono partire, dopo aver chiesto la cessione”.

Si parla già di possibili destinazioni per il portoghese, che però, come spiega Guardiola, ha ancora 4 anni di contratto, andando in scadenza nel 2025:

“Anche se hanno chiesto la cessione sono nostri giocatori e hanno un contratto con noi. I giocatori che vogliono partire sanno che la porta è aperta perché non vogliamo giocatori non soddisfatti”.

Si apre, dunque, il mercato in uscita del Manchester City, che in entrata ha formalizzato l’acquisto di Jack Grealish, ma che adesso potrebbe vendere uno dei pezzi più pregiati del reparto offensivo.

OMNISPORT | 06-08-2021 16:35