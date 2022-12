Guardiola non ha dubbi: "Messi il migliore di tutti i tempi"

21-12-2022 15:08

Pep Guardiola ritiene che Lionel Messi sia senza dubbio il più grande giocatore di tutti i tempi, definendo “sentimentali” le argomentazioni a favore di Pelè o Diego Maradona.

Messi è stato a lungo considerato tra i migliori di sempre, ma sia lui che Cristiano Ronaldo sono rimasti indietro rispetto a Pele e Maradona, dato che nessuno dei due aveva mai vinto la Coppa del Mondo. La situazione è cambiata domenica, quando Messi ha portato l’Argentina alla gloria a Qatar 2022, eguagliando l’impresa di Maradona del 1986.

Tuttavia, agli occhi del manager del Manchester City Guardiola, che ha allenato Messi al Barcellona, non c’è mai stato alcun dubbio.

“Ognuno ha la sua opinione, ma nessuno può dubitare che sia tra i più grandi di tutti i tempi”, ha detto Guardiola. “Per me, ho detto molte volte: è il migliore. È difficile capire come un giocatore possa completare ciò che ha fatto negli ultimi 50 o 70 anni. Le persone che hanno visto Pele o [Alfredo] Di Stefano o Maradona, possono dire ‘il mio preferito’, ma queste opinioni sono sentimentali. D’altra parte, se non avesse vinto la Coppa del Mondo, l’opinione su ciò che ha fatto per tutto il calcio e la mia opinione su come è un giocatore non cambierebbero assolutamente nulla. Ma è normale che se vinci dipende da come vieni valutato. Naturalmente, per lui, è l’ultima ciliegina sulla sua incredibile carriera”.

Messi ha vinto assieme agli altri giocatori del City Julian Alvarez e da Nicolas Otamendi:

“Siamo incredibilmente felici per lui [Alvarez] – congratulazioni”, ha aggiunto Guardiola. “Per lui, per Nico Otamendi, personalmente per Messi, per l’Argentina, per il Paese, per un campione meritato.