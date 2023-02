Guardiola: "Non siamo nella posizione di pensare al titolo"

Il tecnico del Manchester City è deluso dopo la sconfitta

05-02-2023 21:46

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha commentato con amarezza la sconfitta contro il Tottenham: “Abbiamo iniziato molto bene, come di solito accade contro il Tottenham in casa e in trasferta, ma dopo aver commesso un errore ci hanno punito”.

“Sotto 1-0 è diverso, abbiamo avuto delle occasioni e ovviamente quando perdiamo palloni in transizione con Kulusevski e Son non è facile. Abbiamo perso tre punti. Non siamo nella posizione per pensare di essere campioni, ma possiamo pensare solo alla prossima partita, l’Aston Villa, ci prepareremo bene e faremo la nostra partita nel miglior modo possibile”.