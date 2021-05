Guardiola tra la maledizione di Tourè e sfottò degli juventini

E’ stata solo una coincidenza che la Juve abbia annunciato il ritorno di Max Allegri – da alcuni ritenuto non adatto al calcio europeo e inadatto per vincere la Champions – proprio nei giorni in cui si consumava la disfatta del vate Guardiola. Il tecnico spagnolo, profeta di quel bel gioco che invano proprio la Juventus ha provato a inseguire con i tentativi falliti di Sarri prima e Pirlo poi, è stato messo ko in finale a Oporto dal calcio pratico di Tuchel e sui social sono scattati sfottò e repliche.

Su Guardiola pende la maledizione di Yaya Tourè

Da quando allena il City Guardiola ha vinto la Premier ma ha sempre fallito l’obiettivo Champions e per molti si deve alla “maledizione di Yaya Tourè“. A spiegarla fu il procuratore del centrocampista costretto a lasciare il City per i contrasti con l’allenatore: “Quando attacchi un campione come Yaya attacchi un intero continente. Quello che Guardiola ha fatto a Touré non è un errore, ma un crimine. Il boomerang tornerà e scoprirà di cosa sono capaci gli stregoni africani. Ricordate queste parole: il Benfica subisce la maledizione di Bela Guttman che gli impedisce di vincere le finali europee mentre Guardiola può avere tutti i soldi che vuole per il mercato, ma farà anche peggio. Non vincerà più la Champions League e solo allora capirà l’errore“.

Il ko di Guardiola rivaluta Allegri

Intanto fioccano i commenti sui social: “L’unico obbligato a vincere la Champions League è Allegri, gli altri non perdono mai…” o anche: “Se Allegri secondo Adani deve, ripeto deve, vincere la Champions League allora deve essere altrettanto coerente e dire che Guardiola ha fallito quest’anno vincendo solo il campionato,prendendo 23milioni l’anno…allora lo rispetterò, altrimenti stia in silenzio”, oppure: “Perde una finale giocando senza punte di ruolo, non facendo mezzo tiro in porta e venendo letteralmente dominato dal Chelsea, ma leggo solo elogi a Guardiola per aver baciato la medaglia del secondo posto. Lele Adani vi ha bruciato il cervello” e ancora: “La finale di ieri, i 5 anni mediocri del City in Champions dimostrano che follia fu mandare via Max due anni fa. Abbiamo sprecato due anni” e infine: “Anche mister 23milioni di ingaggio può perdere le finali di Champions come il tanto odiato “stalliere” di Livorno nonostante le centinaia di milioni di euro fatti spendere alle società e nonostante il “WOW CHE GIOCO SUBLIME”???”.

SPORTEVAI | 30-05-2021 10:38