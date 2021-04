Guarin arrestato in Colombia: avrebbe aggredito i genitori

Scene di pessimo gusto quelle provenienti dalla Colombia: Fredy Guarin, ex centrocampista dell’Inter attualmente in forza ai Millonarios, è stato arrestato dalla Polizia.

Secondo quanto riportato da ‘El Pais’, il calciatore (in apparente stato di ebbrezza) avrebbe aggredito il padre ed altri familiari, costretti a chiamare le forze dell’ordine per spegnere la foga del 34enne.

Dalle immagini diventate virali in breve tempo sui social si nota come Guarin, trattenuto a forza dai poliziotti, sia sporco di sangue sul fondoschiena, segno evidente della precedente colluttazione.

Il direttore della Polizia Nazionale, il maggiore Jorge Luis Vargas, ha poi confermato l’intervento dei suoi uomini nell’abitazione della famiglia Guarin.

“Quando gli agenti sono giunti sul posto, si sono trovati di fronte ad una lite familiare con protagonista il figlio (Guarin, ndr), riscontrando diverse ferite. Abbiamo agito in maniera molto professionale, siamo in contatto con la Procura per determinare i prossimi passi da compiere”.

Per Guarin non si tratta di un periodo fortunato a livello personale: alcune settimane fa aveva fatto scalpore il suo aumento di peso, decisivo per far sì che il tecnico dei Millonarios lo escludesse dagli impegni della squadra.

Peraltro Guarin si è anche assentato, disertando diversi allenamenti e aggravando ulteriormente la sua posizione: il club potrebbe presto procedere per la risoluzione del contratto, a meno che non sia lo stesso giocatore a fare per primo un passo indietro.

OMNISPORT | 01-04-2021 21:27